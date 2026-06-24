В Дании рассчитывают достичь соглашения с США по Гренландии до конца года

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что переговоры с США по Гренландии приведут к заключению соглашения до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в интервью газете Politiken, которое приводит Bloomberg.

С января проходят встречи представителей Дании, Гренландии и США, направленные на урегулирование дипломатического спора по поводу этой арктической территории, возникшего после неоднократных призывов президента Дональда Трампа взять остров под контроль.

Расмуссен рассказал, что для достижения соглашения рабочей группе понадобится еще несколько встреч, добавив, что ожидает решения вопроса до конца года, но не раньше лета.

По его словам, американские чиновники, участвующие в переговорах, являются высокопоставленными лицами, приближенными к Трампу.

Министр выразил убеждение, что они пользуются поддержкой президента для выполнения любого возможного соглашения.

Напомним, в январе американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова.

После того как губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является специальным посланником президента США в Гренландии, посетил остров, где, в частности, заявил, что процветание Гренландии "зависит" от Трампа, американский президент опубликовал фотографию, на которой он смотрит на один из гренландских городов.

После встречи с Лэндри правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединёнными Штатами о будущем острова достигнут определённый прогресс, но настаивало, что остров не продаётся.