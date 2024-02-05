Туреччина сигналізує, що не планує відмовлятися від С-400 для отримання F-35

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан дав зрозуміти, що Анкара віддає перевагу збереженню російських систем протиповітряної оборони С-400, на відмові від яких наголошує Вашингтон, якщо вона повернутися до програми винищувачів F-35.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу A Haber.

"Це можливість. Якщо є така умова, як відмова від інших наших можливостей, пристосування до іншої політики в обмін на отримання цього потенціалу (у вигляді F-35), якщо такі умови є непримиренними в будь-якому випадку, то, звичайно, ми продовжимо шукати альтернативи", – зазначив Фідан.

За його словами, питання отримання винищувачів F-35 від США підштовхнуло Туреччину до пошуків нових літаків.

"Як вимога нашої національної зовнішньої політики, ми зобов'язані купувати всі види систем та військового обладнання для забезпечення безпеки нашої країни. Питання про те, де купувати найкраще з цього – це, звичайно, вирішується на наш власний розсуд", – сказав Фідан.

Він додав, що Туреччина, яка виробляла близько 900 деталей для F-35, в тому числі деталі для центральної частини фюзеляжу і дисплея кабіни пілотів, домагається компенсації за свої фінансові втрати.

Раніше у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.

Перед цим заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд напередодні заявила, що США будуть раді вітати Туреччину у програмі з виробництва винищувачів F-35, але для цього Анкарі необхідно вирішити питання з придбаними у Росії зенітно-ракетними комплексами С-400.

Через рішення Туреччини купити С-400 у Росії країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Туреччина, яка є членом НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Крім того, США запровадили санкції проти турецького Управління оборонної промисловості.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про секретні можливості F-35.