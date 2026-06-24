Литва отримала перший транш з програми ЄС щодо кредитів на переозброєння

Литва у середу отримала перший транш у розмірі 956 мільйонів євро в рамках програми ЄС з надання позик на оборонні потреби SAFE.

Про це інформує LRT, передає "Європейська правда".

Авансовий платіж становить 15 відсотків від загального обсягу кредиту в розмірі 6,375 мільярда євро, на який претендує Литва.

Очікується, що позики за програмою SAFE допоможуть Вільнюсу реалізувати приблизно половину потреб у розвитку національної дивізії.

"Литва була однією з перших, хто завершив бюрократичні процедури та підписав угоди SAFE. Це надзвичайно важливий інструмент, особливо для країн східного флангу Європейського Союзу. Ці кошти допомагають прискорити зміцнення наших оборонних спроможностей і швидше досягти мети – до 2030 року сформувати дивізію, оснащену найсучаснішою зброєю", – зазначив міністр фінансів Кріступас Вайтекунас.

Раніше повідомлялося, що Литва планує спрямувати кошти, отримані за програмою ЄС, на розбудову національної дивізії, системи протиповітряної оборони короткого та середнього радіуса дії, а також артилерійські системи, придбання гаубиць, боєприпасів та інші потреби збройних сил.

Частину фінансування країна планує виділити на допомогу Україні.

У програмі з переозброєння беруть участь 19 країн Європейського Союзу. Єврокомісія зараз підписує остаточні угоди з державами-членами щодо позик. Першою угоду щодо SAFE підписала Польща, яка також є найбільшим бенефіціаром ініціативи. Країна отримає понад 40 млрд євро у межах програми SAFE.

У травні Варшава отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках інструменту фінансування оборони ЄС "Заходи з безпеки для Європи" (SAFE), що становить 15% від загального обсягу виділених їй коштів.