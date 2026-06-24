Литва получила первый транш в рамках программы ЕС по кредитам на перевооружение

В среду Литва получила первый транш в размере 956 миллионов евро в рамках программы ЕС по предоставлению займов на оборонные нужды SAFE.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Авансовый платеж составляет 15 процентов от общего объема кредита в размере 6,375 миллиарда евро, на который претендует Литва.

Ожидается, что кредиты по программе SAFE помогут Вильнюсу реализовать примерно половину потребностей в развитии национальной дивизии.

"Литва была одной из первых, кто завершил бюрократические процедуры и подписал соглашения SAFE. Это чрезвычайно важный инструмент, особенно для стран восточного фланга Европейского Союза. Эти средства помогают ускорить укрепление наших оборонных возможностей и быстрее достичь цели – к 2030 году сформировать дивизию, оснащенную самым современным оружием", – отметил министр финансов Криступас Вайтекунас.

Ранее сообщалось, что Литва планирует направить средства, полученные в рамках программы ЕС, на создание национальной дивизии, системы противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия, а также артиллерийские системы, закупку гаубиц, боеприпасов и другие нужды вооруженных сил.

Часть финансирования страна планирует выделить на помощь Украине.

В программе по перевооружению участвуют 19 стран Европейского Союза. Еврокомиссия сейчас подписывает окончательные соглашения с государствами-членами о займах. Первой соглашение по SAFE подписала Польша, которая также является крупнейшим бенефициаром инициативы. Страна получит более 40 млрд евро в рамках программы SAFE.

В мае Варшава получила первый транш в размере 6,6 млрд евро в рамках инструмента финансирования обороны ЕС "Меры безопасности для Европы" (SAFE), что составляет 15% от общего объема выделенных ей средств.