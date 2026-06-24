Посол США спробував згладити суперечку між Трампом і Мелоні

Посол США в Італії Тілман Фертітта вжив заходів для подальшого зниження напруженості між Дональдом Трампом і Джорджею Мелоні після їхньої публічної суперечки.

Про це посол заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Фертітта зазначив, що відносини між Італією і США перебувають у "нормальному стані" попри сварку двох лідерів.

"Немає нічого страшного в тому, що два лідери, за кожним кроком яких стежать усі, – ну, знаєте, – мають розбіжності. Але це жодним чином не пов’язано з відносинами між Італією та Америкою", – сказав він.

Військове партнерство двох країн залишається непохитним, заявив Фертітта, додавши, що "ми – великі союзники один для одного".

У найближчі кілька тижнів буде підписано угоду між США та Італією щодо найважливіших мінеральних ресурсів, яка отримала назву "Pax Silica", – повідомив Фертітта, що стало ще однією ознакою потепління відносин.

У розпал конфлікту Італія скасувала саміт, який мав стати майданчиком для підписання угоди.

Посол США навіть пішов на те, щоб підтримати Мелоні на італійських виборах, які, як очікується, відбудуться наступного року, зазначивши, що сильне лідерство прем’єрки в Європейському Союзі та військовому альянсі НАТО принесло Італії повагу.

"Якщо вона оголосить вибори, я думаю, що італійський народ знову ухвалить правильне рішення", – сказав Фертітта.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив президент США.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

20 червня глава Білого дому пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.