Посол США попытался сгладить конфликт между Трампом и Мелони

Посол США в Италии Тилман Фертитта принял меры по дальнейшему снижению напряженности между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони после их публичного конфликта.

Об этом посол заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Фертитта отметил, что отношения между Италией и США находятся в "нормальном состоянии", несмотря на ссору двух лидеров.

"Нет ничего страшного в том, что два лидера, за каждым шагом которых следят все, – ну, вы знаете, – имеют разногласия. Но это никоим образом не связано с отношениями между Италией и Америкой", – сказал он.

Военное партнерство двух стран остается незыблемым, заявил Фертитта, добавив, что "мы – великие союзники друг для друга".

В ближайшие несколько недель будет подписано соглашение между США и Италией о важнейших минеральных ресурсах, получившее название "Pax Silica", – сообщил Фертитта, что стало ещё одним признаком потепления отношений.

В разгар конфликта Италия отменила саммит, который должен был стать площадкой для подписания соглашения.

Посол США даже пошел на то, чтобы поддержать Мелони на итальянских выборах, которые, как ожидается, состоятся в следующем году, отметив, что сильное лидерство премьер-министра в Европейском союзе и военном альянсе НАТО принесло Италии уважение.

"Если она объявит выборы, я думаю, что итальянский народ снова примет правильное решение", – сказал Фертитта.

Напомним, на прошлой неделе в интервью Трамп заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи" во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко", – заявил президент США.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

20 июня глава Белого дома пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что ее популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.