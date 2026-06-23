ЗМІ: Угорщина затримує відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови

Угорщина відклала ключовий процедурний крок, необхідний для відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це два неназвані дипломати ЄС повідомили виданню Politico, передає "Європейська правда".

Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту глав до середини липня.

Дотримання цього графіку наразі опинилося під загрозою після того, як у вівторок Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку. У листі викладено спільну позицію країн ЄС щодо відкриття переговорних глав для України та Молдови.

За словами двох дипломатів, Будапешт став єдиною столицею, яка виступила проти цієї ініціативи, що вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів. Пропозицію знову обговорюватимуть наступного тижня.

Цей крок відповідає стриманій позиції прем’єр-міністра Петера Мадяра щодо членства України в ЄС.

Хоча Мадяр не виступив проти відкриття першого кластера для України, його уряд домігся видалення слів про відкриття кластерів для Києва "якнайшвидше" із письмових висновків зустрічі лідерів Євросоюзу, що відбулася минулого тижня в Брюсселі.

Прем’єр Угорщини пояснив, що це могло б послати "поганий сигнал" для країн Західних Балкан, які працюють над вступом до ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені у процесі вступу до ЄС.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою висловлював сподівання, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

Читайте також статтю "Від Путіна до членства: які кроки щодо України розглядав саміт ЄС та про що домовилися"