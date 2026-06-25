США виключили з санкційного списку сімох росіян і два судна

Сполучені Штати вилучили із санкційних списків сімох громадян Росії та два судна, а також кілька турецьких компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розмістило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

24 червня в OFAC повідомили про вилучення низки осіб із санкційних списків. У наведеному переліку – Іван Потанін, син олігарха Володимира Потаніна, заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк" Герман Бєлоус, член Наглядової ради ПАТ "Совкомбанк" Михаїл Клюкін, члени правління ПАТ Банк "ФК Открытие" Віктор Ніколаєв, Ірина Кремльова, Надія Черкасова, громадянин РФ Максим Смирнов.

Зі списку виключили також вантажні судна "Вячеслав Аршинов" та "Геннадий Егоров".

Крім того, виключені турецькі компанії IDA ASANSOR та DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Нагадаємо, 16 червня Британія оголосила нові санкції проти Росії. Вони спрямовані, зокрема, проти російського "тіньового флоту", ланцюгів постачання для військових закупівель та мереж незаконного фінансування, які використовуються для обходу санкцій.

Рада ЄС ближчим часом продовжить секторальні санкції проти Росії одразу на рік замість пів року.