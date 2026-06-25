США исключили из санкционного списка семерых россиян и два судна

Соединенные Штаты исключили из санкционных списков семерых граждан России и два судна, а также несколько турецких компаний.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение разместило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

24 июня в OFAC сообщили об исключении ряда лиц из санкционных списков. В приведенном перечне – Иван Потанин, сын олигарха Владимира Потанина, заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк" Герман Белоус, член Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк" Михаил Клюкин, члены правления ПАО Банк "ФК Открытие" Виктор Николаев, Ирина Кремлева, Надежда Черкасова, гражданин РФ Максим Смирнов.

Из списка исключили также грузовые суда "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров".

Кроме того, исключены турецкие компании IDA ASANSOR и DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Напомним, 16 июня Великобритания объявила новые санкции против России. Они направлены, в частности, против российского "теневого флота", цепей поставок для военных закупок и сетей незаконного финансирования, которые используются для обхода санкций.

Совет ЕС в ближайшее время продолжит секторальные санкции против России сразу на год вместо полугода.