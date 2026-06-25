Фон дер Ляйен: европейский фонд для восстановления Украины готов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности Европейского флагманского фонда (European Flagship Fund) для восстановления Украины.

Об этом она заявила во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сообщила, что на прошлогодней Конференции по вопросам восстановления в Риме было объявлено о создании Европейского флагманского фонда – крупнейшего фонда акций, предназначенного для восстановления Украины.

"Сегодня этот фонд готов к работе. Он будет инвестировать в некоторые из наиболее стратегических секторов для будущего Украины: от чистой энергетики и инфраструктуры до компаний с высокими темпами роста, которые станут движущей силой украинской экономики в ближайшие десятилетия", – сказала глава ЕК.

Фонд, добавила она, поддерживается Европейским Союзом, Польшей, Францией, Германией и Италией.

"Это позволит привлечь до полумиллиарда ещё в этом году, а со временем – достичь объема в 1 миллиард евро", – сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также сообщила о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро и анонсировала выделение средств на производство дронов.

Читайте также: Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.