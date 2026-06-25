У Німеччині солдат загинув на військовому полігоні, потрапивши під позашляховик

На військовому полігоні Баумхольдер у німецькій землі Рейнланд-Пфальц сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 62-річний професійний військовослужбовець.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними на даний момент розслідування, припускається, що раніше припаркований позашляховик почав рухатися і наїхав на чоловіка, повідомив речник Артилерійської школи в Ідар-Оберштайні.

Офіцер отримав настільки серйозні травми під час аварії у вівторок після обіду, що помер на місці події, додав речник. Більше подробиць щодо обставин аварії не оприлюднюють.

Розслідування проводиться у тісній співпраці з кримінальною поліцією.

Військовослужбовець перебував на полігоні в рамках навчань. Він служив у Артилерійській школі Ідар-Оберштайн (район Біркенфельд). Його смерть глибоко вразила товаришів по службі.

Ідар-Оберштайн – це центральний навчальний центр Збройних сил Німеччини для артилерійських військ. Заснований у 1956 році, цей заклад готує офіцерів, курсантів та унтер-офіцерів на різних курсах.

Нагадаємо, у травні Німеччина розпочала розслідування обставин загибелі співробітника спецпідрозділу федеральної поліції під час стрілецьких навчань на військовому полігоні в місті Путлос на півночі країни.

У квітні минулого року у Німеччині на великих армійських навчаннях загинув нідерландський солдат.