В Германии солдат погиб на военном полигоне, попав под внедорожник

На военном полигоне Баумхольдер в немецкой земле Рейнланд-Пфальц произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 62-летний профессиональный военнослужащий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным на данный момент расследования, предполагается, что ранее припаркованный внедорожник начал двигаться и наехал на мужчину, сообщил представитель Артиллерийской школы в Идар-Оберштайне.

Офицер получил настолько серьезные травмы во время аварии во вторник после обеда, что скончался на месте происшествия, добавил представитель. Больше подробностей об обстоятельствах аварии не обнародуют.

Расследование проводится в тесном сотрудничестве с криминальной полицией.

Военнослужащий находился на полигоне в рамках учений. Он служил в Артиллерийской школе Идар-Оберштайн (район Биркенфельд). Его смерть глубоко потрясла сослуживцев.

Идар-Оберштайн – это центральный учебный центр Вооруженных сил Германии для артиллерийских войск. Основанный в 1956 году, это заведение готовит офицеров, курсантов и унтер-офицеров на различных курсах.

Напомним, в мае Германия начала расследование обстоятельств гибели сотрудника спецподразделения федеральной полиции во время стрелковых учений на военном полигоне в городе Путлос на севере страны.

В апреле прошлого года в Германии на крупных армейских учениях погиб нидерландский солдат.