У Греції біля кордону з Туреччиною затримали 20 підозрюваних у перевезенні мігрантів

Поблизу північно-східного сухопутного кордону Греції з Туреччиною за останній тиждень затримали два десятки осіб за підозрою у перевезенні мігрантів на захід у переповнених автомобілях на замовлення мереж нелегального перевезення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Під час останнього рейду затримали чотирьох підозрюваних. У заяві поліції зазначено, що підозрювані були причетні до трьох окремих інцидентів, під час яких загалом було виявлено 21 мігранта, які тіснилися у трьох автомобілях. В одному з випадків підозрюваний, як стверджується, намагався втекти від поліцейського блокпоста, на великій швидкості виїжджаючи на автомобілі, в якому перебувало ще семеро людей, але зрештою його зупинили та затримали.

Тисячі людей із Близького Сходу та Індійського субконтиненту щороку все ще намагаються потрапити до Греції з Туреччини через сухопутний кордон, незважаючи на огорожу, зведену вздовж значної частини кордону, який приблизно пролягає вздовж річки Еврос.

З початку цього року цим маршрутом пройшли понад 3 100 осіб. З кордону більшість сідає в автомобілі, підготовлені мережами контрабандистів, які везуть їх на захід у напрямку Салонік, а звідти вони намагаються рухатися далі до заможних центральних регіонів Європи.

Загалом з 1 січня майже 15 000 людей, які прагнуть кращого життя в Європі, нелегально потрапили до Греції суходолом та морем; більше половини з них дісталися південного острова Крит на невеликих човнах із Лівії.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше виступив проти рішення ЄС створювати "центри повернення" в третіх країнах для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.