В Греции у границы с Турцией задержали 20 подозреваемых в перевозке мигрантов

Вблизи северо-восточной сухопутной границы Греции с Турцией за последнюю неделю задержали два десятка человек по подозрению в перевозке мигрантов на запад в переполненных автомобилях по заказу сетей нелегальной перевозки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Во время последнего рейда задержали четырех подозреваемых. В заявлении полиции указано, что подозреваемые были причастны к трем отдельным инцидентам, во время которых в целом обнаружили 21 мигранта, теснившихся в трех автомобилях. В одном из случаев подозреваемый, как утверждается, пытался убежать от полицейского блокпоста, на большой скорости выезжая на автомобиле, в котором находилось еще семь человек, но в конце концов его остановили и задержали.

Тысячи людей с Ближнего Востока и Индийского субконтинента ежегодно все еще пытаются попасть в Грецию из Турции через сухопутную границу, несмотря на ограждение, возведенное вдоль значительной части границы, которая примерно пролегает вдоль реки Еврос.

С начала этого года этим маршрутом прошли более 3 100 человек. С границы большинство садится в автомобили, подготовленные сетями контрабандистов, которые везут их на запад в направлении Салоник, а оттуда они пытаются двигаться дальше в богатые центральные регионы Европы.

Всего с 1 января почти 15 тысяч человек, которые стремятся к лучшей жизни в Европе, нелегально попали в Грецию по суше и по морю; более половины из них добрались до южного острова Крит на небольших лодках из Ливии.

Напомним, на прошлой неделе Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил против решения ЕС создавать "центры возвращения" в третьих странах для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.