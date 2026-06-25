Кос назвала трьох найреальніших кандидатів на вступ до ЄС і пов’язала це з Україною

Єврокомісарка Марта Кос переконана, що розширення ЄС відбудеться за час її мандата в ЄС, але кількість нових членів ще не визначена.

Про це вона заявила під час дискусії на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

За словами Кос, вона може з певністю говорити про вступ Чорногорії у період, коли вона опікується розширенням; цей період завершиться у 2029 році.

"Я можу сказати, що Чорногорія буд наступним членом під час мого мандата. І якщо Ісландія повернеться (до питання вступу. – ЄП) та громадяни підтримають це (на референдумі) у серпні – то я також буду рада", – заявила вона.

Також єврокомісарка відзначила стрімкий прогрес Албанії.

"Албанія зараз починає закривати переговорні глави. Отже, рух у процесі розширення зараз більший, ніж в останні 15 років", – зазначила вона.

Утім, Марта Кос закликала не забувати, чому почалося прискорення всіх вступних переговорів. "Нам треба визнавати, що цей процес прискорила саме війна в Україні", – наголосила вона.

Раніше Марта Кос розповіла, які шляхи вступу України зараз обговорюються в ЄС.

Раніше у Гданську єврокомісарка пояснила, чому Україна має стати членом ЄС і чого бракує в переговорах.

Між тим опитування показали, що більшість поляків виступають проти вступу України в ЄС.