Кос назвала трех самых реальных кандидатов на вступление в ЕС и связала это с Украиной

Еврокомиссар Марта Кос убеждена, что расширение ЕС состоится за время ее мандата в ЕС, но количество новых членов еще не определено.

Об этом она заявила во время дискуссии на конференции URC 2026 в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды"

По словам Кос, она может с уверенностью говорить о вступлении Черногории в период, когда она занимается расширением; этот период завершится в 2029 году.

"Я могу сказать, что Черногория будет следующим членом во время моего мандата. И если Исландия вернется (к вопросу вступления. – ЕП) и граждане поддержат это (на референдуме) в августе – то я также буду рада", – заявила она.

Также еврокомиссар отметила стремительный прогресс Албании.

"Албания сейчас начинает закрывать переговорные главы. Следовательно, движение в процессе расширения сейчас больше, чем в последние 15 лет", – отметила она.

Впрочем, Марта Кос призвала не забывать, почему началось ускорение всех вступительных переговоров. "Нам надо признавать, что этот процесс ускорила именно война в Украине", – подчеркнула она.

Ранее Марта Кос рассказала, какие пути вступления Украины сейчас обсуждаются в ЕС.

Ранее в Гданьске еврокомиссар объяснила, почему Украина должна стать членом ЕС и чего не хватает в переговорах.

Между тем опросы показали, что большинство поляков выступают против вступления Украины в ЕС.