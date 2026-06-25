Немецкая полиция готовится к тому, что, как она опасается, может стать одним из крупнейших за последние годы протестов в стране против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Согласно оценкам служб внутренней безопасности, 4–5 июля на съезд партии в Эрфурте на востоке Германии могут прибыть более 50 000 демонстрантов.

Наибольшую обеспокоенность, согласно внутренним документам полиции, вызывает то, что радикальное ядро из до 2 500 агрессивных левых экстремистов может спровоцировать беспорядки, подобные тем, что произошли во время саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.

Съезд партии проходит в политически напряженный для "АдГ" момент: по результатам общенациональных опросов партия лидирует с поддержкой около 28%, опережая Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, который набирает около 22%. Съезды партии являются высшими органами принятия решений "АдН", где делегаты определяют направление деятельности партии, формируют её программу и принимают ключевые кадровые решения в преддверии избирательных кампаний.

В этом году ставки особенно высоки. В сентябре у "АдГ" есть большие шансы получить большинство голосов в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания – эти две избирательные гонки могут стать ещё одним испытанием для политического защитного барьера Германии против ультраправых.

Полиция считает, что агрессивные активисты могут использовать значительно более многочисленные толпы протестующих в Эрфурте в качестве прикрытия для нападений на правоохранителей и срыва конференции.

Полиция Тюрингии в окрестностях Эрфурта подтвердила, что ожидает чрезвычайно масштабную акцию протеста, в частности скоординированные попытки заблокировать подъездные пути к выставочному центру, где будет проходить конференция. Правоохранители отказались комментировать оценку в 2 500 агрессивных экстремистов, сославшись на оперативную безопасность.

Важно, что, согласно внутренней оценке, первоначальный наихудший сценарий полиции теперь считается потенциально реалистичным. Правоохранители ожидают до 30 точек блокады вокруг места проведения мероприятия и предупреждают, что группы, склонные к насилию, могут влиться в ряды мирных демонстрантов, чтобы затем совершить нападения на полицейских, транспортные средства и заграждения.

По данным полиции, общенациональная сеть протестов Widersetzen ("Сопротивление"), пропагандирующая массовое гражданское неповиновение и тактику блокад, способствовала мобилизации вместе с профсоюзами, церковными группами, климатическими активистами и антифашистскими организациями. Власти также анализируют призывы, опубликованные на ультралевом ресурсе Indymedia, в которых активистов из Италии, Франции и Швейцарии призывают приехать в Эрфурт.

Предыдущая федеральная конференция партии "АдГ" в Риге, Саксония, также сопровождалась столкновениями между полицией и демонстрантами, выступавшими против партии.

На прошлой неделе суд в Баварии принял решение, согласно которому региональная служба внутренней разведки этой федеральной земли имеет право вести наблюдение за правопопулистской партией "Альтернатива для Германии".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности укрепления позиций ультраправой "АдГ", в частности из-за ее позиции в отношении России.