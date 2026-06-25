"Мы нужны друг другу": Макрон принимает Мелони после её спора с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг принимает премьер-министра Италии Джорджу Мелони на французском морском курорте Антиб, пытаясь наладить зачастую напряжённые отношения.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Эти переговоры стали первым франко-итальянским саммитом с момента вступления в силу в 2021 году договора о стратегическом союзе, который поднял отношения на уровень, сопоставимый с отношениями между Францией и Германией.

Широко улыбаясь, оба лидера обменялись поцелуями и ненадолго взялись за руки, когда французский хозяин приветствовал Мелони возле Музея Пикассо в Антибе.

Президентская администрация Франции заявила, что саммит станет поводом для углубления сотрудничества в стратегических секторах, таких как оборона, атомная энергетика и космос.

"Мы нужны друг другу", – заявили в Елисейском дворце накануне переговоров.

Отношения между Макроном и Мелони часто были напряжёнными.

Однако, хотя лидеры стран далеко не являются традиционными союзниками, они прилагали усилия для смягчения напряжённости, в частности во время длительной встречи один на один в Риме в июне прошлого года.

В четверг ожидалось, что обе страны подпишут "дорожную карту" в сфере обороны, в которой особый акцент будет сделан на франко-итальянской системе противовоздушной обороны SAMP/T, поставленной Украине.

Также планировалось подписать соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики, а также ещё одно – о запланированном европейском спутниковом центре, который станет конкурентом "Starlink" Илона Маска.

Мелони уже давно стремилась позиционировать себя как мост между Европой и президентом США Дональдом Трампом.

Однако после саммита G7 во Франции Мелони дистанцировалась от американского лидера из-за их разногласий.

Напомним, на прошлой неделе в интервью Трамп заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи" во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко", – заявил президент США.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

20 июня глава Белого дома пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что ее популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.