Чарльз III став першим британським монархом, який оприлюднив суму сплачених податків

Король Чарльз III став першим у новітній історії британським монархом, який оприлюднив суму сплачених податків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Король Чарльз повідомив, що сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів податків за 2024–2025 роки, ставши першим монархом, який оприлюднив суму сплачених податків.

За сумою сплачених податків король входить до сотні найбільших платників податків Великої Британії.

Як свідчать дані щорічного королівського звіту та фінансової звітності, принц Уельський за той самий період сплатив 7,76 млн фунтів стерлінгів податків.

Також стало відомо, що король і королева Камілла й надалі мешкатимуть у Кларенс-Хаусі й не переїжджатимуть до Букінгемського палацу.

З фінансової звітності випливає, що основне джерело щорічного державного фінансування королівського двору – "Суверенний грант" – зросте до трохи менше ніж 100 млн фунтів стерлінгів у 2027–2028 роках.

З фінансової звітності також випливає, що король сплатив 11,7 млн фунтів податків за 2023–2024 роки, тоді як принц Вільям сплатив 8,34 млн фунтів за той самий період.

Оприлюднення інформації про суму податків, яку король і принц Вільям сплачують добровільно, було особистим рішенням обох чоловіків, як повідомили їхні офіси.

Букінгемський палац охарактеризував цей крок як такий, що підвищує прозорість і має на меті "сприяти ширшому розумінню нашої підзвітності".

З моменту, як король став монархом у 2022 році, а Вільям – принцом Уельським, сукупна сума податків, сплачених батьком і сином до Податкової та митної служби Великої Британії, перевищила 50 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, в рамках свого державного візиту до США у квітні король Чарльз III виступив у Конгресі, де наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Під час державної вечері у Білому домі він пожартував над американським президентом Дональдом Трампом, використавши його слова докору європейцям.