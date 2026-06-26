Чарльз III стал первым британским монархом, обнародовавшим сумму уплаченных налогов

Король Чарльз III стал первым в новейшей истории британским монархом, обнародовавшим сумму уплаченных налогов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Король Чарльз сообщил, что уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов налогов за 2024–2025 годы, став первым монархом, обнародовавшим сумму уплаченных налогов.

По сумме уплаченных налогов король входит в сотню крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

Как свидетельствуют данные ежегодного королевского отчета и финансовой отчетности, принц Уэльский за тот же период уплатил 7,76 млн фунтов стерлингов налогов.

Также стало известно, что король и королева Камилла и в дальнейшем будут проживать в Кларенс-Хаусе и не будут переезжать в Букингемский дворец.

Из финансовой отчетности следует, что основной источник ежегодного государственного финансирования королевского двора – "Суверенный грант" – вырастет до чуть менее 100 млн фунтов стерлингов в 2027–2028 годах.

Из финансовой отчётности также следует, что король уплатил 11,7 млн фунтов налогов за 2023–2024 годы, тогда как принц Уильям уплатил 8,34 млн фунтов за тот же период.

Обнародование информации о сумме налогов, которую король и принц Уильям уплачивают добровольно, было личным решением обоих мужчин, как сообщили их офисы.

Букингемский дворец охарактеризовал этот шаг как повышающий прозрачность и направленный на "содействие более широкому пониманию нашей подотчетности".

С момента, как король стал монархом в 2022 году, а Уильям – принцем Уэльским, совокупная сумма налогов, уплаченных отцом и сыном в Налоговую и таможенную службу Великобритании, превысила 50 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в рамках своего государственного визита в США в апреле король Чарльз III выступил в Конгрессе, где подчеркнул необходимость "решительной поддержки" Украины.

Во время государственного ужина в Белом доме он пошутил над американским президентом Дональдом Трампом, использовав его слова упрека в адрес европейцев.