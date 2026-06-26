В Минобороны Эстонии рассказали о сложном выборе для Кремля из-за украинских ударов

Способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором, поскольку средств ПВО не хватает для прикрытия всех объектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, которого цитирует ERR.

Чиновник отметил, что это вынуждает российское командование сознательно идти на риск, оставляя часть объектов без защиты.

"Растущая способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором: поскольку средств ПВО не хватает на все, приходится выбирать приоритетные объекты. Это неизбежно сопряжено с рисками, то есть некоторые объекты остаются без защиты, и приходится учитывать, что они будут уничтожены или выведены из строя", – сказал Каю.

В результате успешных ударов Украины средствами средней и большой дальности было выведено из строя до 20% российских мощностей по переработке нефти.

"В связи с этим в России возник серьёзный дефицит топлива, и примерно в 20 регионах были введены различные ограничения на его продажу", – отметил Каю.

Влияние украинских ударов на большие расстояния признал и российский лидер Владимир Путин, а правительству России было поручено минимизировать последствия этих атак, добавил он.

При этом количество российских ударов на большие расстояния на прошлой неделе заметно сократилось, сообщил Каю.

"Интенсивность российских ударов на большие расстояния по сравнению с предыдущим периодом значительно снизилась. Россия запустила около 900 беспилотников и 12 ракет. По сравнению с предыдущими неделями это на 35% меньше по беспилотникам и на 84% – по ракетам", – отметил он.

Каю добавил, что ранее за таким спадом интенсивности ударов обычно следовали масштабные атаки России с применением большого количества средств воздушного нападения.

СМИ также сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Кроме того, по данным FT, Трамп рассказал Зеленскому, что он был впечатлён последними военными успехами Киева.