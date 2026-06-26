Глава МЗС Польщі про скандал з "Білим Орлом": наша реакція була неадекватною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського було "неадекватним", адже принизило українського президента.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю TVN24, пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Польщі, коментуючи скандал щодо рішення Зеленського назвати підрозділ ССО на честь Героїв УПА, заявив, що український президент міг піти іншим шляхом і обрати більш прийнятне найменування.

Сікорський пояснив, що коли Зеленський отримав прохання солдатів, то йому "слід було задуматися: так, УПА боролася проти радянської влади, але вона також вбивала поляків".

"Тож, можливо, знайдімо й підкажемо солдатам кращу назву. Наприклад, візьмемо конкретного героя, який боровся проти радянської окупації", – сказав міністр.

Водночас він визнав, що рішення Навроцького забрати найвищу державну нагороду Польщі в українського президента було "неадекватним".

"Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України", – сказав Сікорський.

Він припустив, що міг би запропонувати польському президенту альтернативну відповідь Україні на рішення про найменування підрозділу.

"Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив щось інше. Еквівалентом могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА, і тоді все було б у врівноважено", – зазначив глава МЗС.

На думку глави польської дипломатії, своїм вчинком Навроцький, "позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка веде війну".

Він також зазначив, що хотів би побачити, які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір про вступ України до Європейського Союзу.

"Адже переговори – це одне, а наприкінці є договір, який у деяких країнах вимагає навіть референдуму, а у нас – підпису глави держави", – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Лідер опозиційної польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю сказав, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею та хоче застосувати всі дипломатичні інструменти для врегулювання суперечки.