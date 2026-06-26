Глава МИД Польши о скандале с "Белым Орлом": наша реакция была неадекватной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" было "неадекватным", поскольку унизило украинского президента.
Об этом польский министр сказал в интервью TVN24, пишет "Европейская правда".
Глава МИД Польши, комментируя скандал вокруг решения Зеленского назвать подразделение ССО в честь Героев УПА, заявил, что украинский президент мог пойти другим путем и выбрать более приемлемое название.
Сикорский пояснил, что когда Зеленский получил просьбу солдат, ему "следовало задуматься: да, УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков".
"Поэтому, возможно, найдем и подскажем солдатам лучшее название. Например, возьмем конкретного героя, который боролся против советской оккупации", – сказал министр.
В то же время он признал, что решение Навроцкого отозвать высшую государственную награду Польши у украинского президента было "неадекватным".
"Наш ответ также был неадекватным, поскольку унизил лично президента Украины", – сказал Сикорский.
Он предположил, что мог бы предложить польскому президенту альтернативный ответ Украины на решение о наименовании подразделения.
"Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал что-то другое. Эквивалентом могло бы стать, например, переименование аэропорта в Ясёнке в аэропорт жертв УПА, и тогда всё было бы сбалансировано", – отметил глава МИД.
По мнению главы польской дипломатии, своим поступком Навроцкий "лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, которая ведет войну".
Он также отметил, что хотел бы увидеть, какие аргументы использует украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор о вступлении Украины в Европейский Союз.
"Ведь переговоры – это одно, а в итоге есть договор, который в некоторых странах требует даже референдума, а у нас – подписи главы государства", – подчеркнул Сикорский.
Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".
На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.
Лидер оппозиционной польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу заявил, что Украина готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей и намерена задействовать все дипломатические инструменты для урегулирования спора.