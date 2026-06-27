У Польщі заявили про важку новину: другої могили поляків, вбитих УПА у Пужниках, не знайшли

Міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ченковська повідомила про завершення другого етапу пошуків масових поховань поляків, вбитих УПА, на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

За її словами, другої братської могили поляків знайти не вдалося.

"Завершилися чергові пошукові роботи в Пужниках, проведені Фондом "Свобода і демократія" у співпраці з Поморським медичним університетом за участю Міністерства культури та національної спадщини та Інституту національної пам’яті. Цього разу другу колективну могилу жертв не знайдено. Це важка новина, але вона не змінює нашої мети", – заявила Ченковська.

Вона додала, що подальший процес пошуків буде продовжено у серпні в іншому місці в Пужниках.

"Кожна жертва заслуговує на те, щоб її знайшли, назвали ім’ям і гідно поховали. Ми не припинимо пошуки", – наголосила очільниця міністерства.

Другий етап пошуків масових поховань поляків, нібито убитих українськими націоналістами у 1945 році, розпочався у понеділок. Об’єктом пошуків у Пужниках є територія кладовища в цьому селі, яке сьогодні вже не існує, у Тернопільській області. Наразі там було знайдено та урочисто поховано у вересні 2025 року останки 43 осіб. Зі свідчень очевидців випливає, що в другій могилі, яку шукають, можуть перебувати останки 90 жертв.

Натомість минулого тижня на території колишнього села Гута Пеняцька, що у межах Підкамінської селищної територіальної громади Золочівського району Львівської області, завершилися пошуки останків жертв Волинської трагедії.

Наприкінці 2025 року Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також на продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині.