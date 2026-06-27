В Польше сообщили о печальной новости: вторую могилу поляков, убитых УПА в Пужниках, найти не удалось

Министр культуры и национального наследия Польши Марта Ченковская сообщила о завершении второго этапа поисков массовых захоронений поляков, убитых УПА, на месте бывшего села Пужники в Тернопольской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

По её словам, вторую братскую могилу поляков найти не удалось.

"Завершились очередные поисковые работы в Пужниках, проведенные Фондом "Свобода и демократия" в сотрудничестве с Поморским медицинским университетом при участии Министерства культуры и национального наследия и Института национальной памяти. На этот раз вторую коллективную могилу жертв найти не удалось. Это тяжелая новость, но она не меняет нашей цели", – заявила Ченковская.

Она добавила, что дальнейший процесс поисков будет продолжен в августе в другом месте в Пужниках.

"Каждая жертва заслуживает того, чтобы её нашли, назвали по имени и достойно похоронили. Мы не прекратим поиски", – подчеркнула глава министерства.

Второй этап поисков массовых захоронений поляков, якобы убитых украинскими националистами в 1945 году, начался в понедельник. Объектом поисков в Пужниках является территория кладбища в этом селе, которое сегодня уже не существует, в Тернопольской области. На данный момент там были найдены и торжественно похоронены в сентябре 2025 года останки 43 человек. Из показаний очевидцев следует, что во второй могиле, которую ищут, могут находиться останки 90 жертв.

В свою очередь, на прошлой неделе на территории бывшего села Гута-Пеняцкая, находящегося в пределах Подкаминской поселковой территориальной общины Золочевского района Львовской области, завершились поиски останков жертв Волынской трагедии.

В конце 2025 года Минкульт выдал разрешения на поисковые работы в селах Островки и Воля Островецкая на Волыни, а также на продолжение исследований на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области.