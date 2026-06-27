36,4 % поляков считают, что скандал с "Белым орлом" укрепит позиции Польши на международной арене

Более трети опрошенных считают, что лишение Владимира Зеленского ордена "Белого орла" укрепит позиции Польши на международной арене.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet, передает "Европейская правда".

Социологи задали полякам вопрос: "По вашему мнению, решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла укрепит или ослабит позиции Польши на международной арене?".

Наибольшая группа опрошенных (36,4%) считает, что лишение Владимира Зеленского ордена укрепит позиции Польши на международной арене.

31,6% опрошенных отметили, что решение Кароля Навроцкого ослабит позиции страны.

А 32% поляков не имеют определённого мнения по этому поводу.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в этом году в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.