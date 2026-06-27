На війні в Україні загинули двоє добровольців з Грузії
Новини — Субота, 27 червня 2026, 15:25 —
Ще двоє грузинських добровольців загинули під час війни Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.
Зокрема, за поширеною інформацією, загинув Ігор Бекурашвілі.
Також з’явилася інформація про загибель ще одного грузинського бійця – 30-річного Георгія Даменія. Він був родом із Сенакі та останніми роками мешкав в Україні.
Найближчими днями на згадку про загиблих грузинських добровольців відбудуться траурні панахиди.
Раніше стало відомо, що на фронті в Україні загинув литовський доброволець Ігнас Кайлюс.
У січні повідомили, що 28-річний польський доброволець Кацпер Басс із позивним "Француз" помер від поранень, отриманих наприкінці грудня в Харківській області.
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