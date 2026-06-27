На войне в Украине погибли двое добровольцев из Грузии

Еще двое грузинских добровольцев погибли во время войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

В частности, по распространенной информации, погиб Игорь Бекурашвили.

Также появилась информация о гибели еще одного грузинского бойца – 30-летнего Георгия Дамения. Он был родом из Сенаки и в последние годы проживал в Украине.

В ближайшие дни в память о погибших грузинских добровольцах состоятся траурные панихиды.

Ранее стало известно, что на фронте в Украине погиб литовский доброволец Игнас Кайлюс.

В январе сообщили, что 28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз" скончался от ранений, полученных в конце декабря в Харьковской области.