В німецькому Штутгарті зупинили рух поїздів через пожежу біля вокзалу

У Німеччині рух поїздів призупинено через пожежу на насипі поруч із Центральним вокзалом Штутгарта.

Про це повідомляє n-tv, інформує "Європейська правда".

За словами представника Федеральної поліції, з полудня це вплинуло на рух як місцевих, так і міжміських поїздів.

Рух поїздів S-Bahn у центрі міста також призупинено.

За даними Deutsche Bahn, рух поїздів S-Bahn не відновиться доти, доки не будуть завершені роботи з гасіння пожежі на насипі.

За словами представника Федеральної поліції, видно густий дим.

Згодом у Deutsche Bahn і поліції поінформували, що роботи з гасіння пожежі завершено. Рух поїздів поступово відновлюється, однак збої у розкладі та скасування поїздів можуть тривати ще деякий час.

У п’ятницю Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.

На тлі аномальної спеки німецький залізничний концерн Deutsche Bahn та інші залізничні компанії не рекомендують здійснювати нетермінові поїздки на міжміських та регіональних маршрутах.