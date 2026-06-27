В немецком Штутгарте приостановили движение поездов из-за пожара возле вокзала

В Германии движение поездов приостановлено из-за пожара на насыпи рядом с Центральным вокзалом Штутгарта.

Об этом сообщает n-tv, передает "Европейская правда".

По словам представителя Федеральной полиции, с полудня это повлияло на движение как местных, так и междугородних поездов.

Движение поездов S-Bahn в центре города также приостановлено.

По данным Deutsche Bahn, движение поездов S-Bahn не возобновится до тех пор, пока не будут завершены работы по тушению пожара на насыпи.

По словам представителя Федеральной полиции, виден густой дым.

Впоследствии в Deutsche Bahn и полиции сообщили, что работы по тушению пожара завершены. Движение поездов постепенно восстанавливается, однако сбои в расписании и отмены поездов могут продолжаться еще некоторое время.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую когда-либо измеряли в Германии.

На фоне аномальной жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендуют совершать несрочные поездки на междугородних и региональных маршрутах.