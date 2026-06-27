Глава МЗС Польщі: Зеленський і Путін мають вести переговори без посередників

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори між Україною і РФ щодо врегулювання розв’язаної Кремлем війни мають відбуватись без посередників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник польського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв’ю CBS News.

За словами Сікорського, будь-які майбутні переговори мають відбуватися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Владіміром Путіним, без посередництва третіх сторін.

"Особисто я вважаю, що краще дати Росії та Україні можливість вести переговори безпосередньо. Вони ведуть переговори щодо обміну тілами загиблих солдатів і військовополонених. А є питання, у яких ми не хочемо на них тиснути", – заявив він.

Востаннє представники Росії та України зустрічалися віч-на-віч у лютому в Об’єднаних Арабських Еміратах під час тристоронніх самітів за посередництва США.

"Ми, європейці, не займаємо нейтральної позиції між двома сторонами. Ми на боці жертви агресії. А Росія – агресор", – наголосив Сікорський.

Водночас він визнав, що прогрес у мирних переговорах залежить від Путіна.

"Ми вважаємо, що якщо Путін готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до укладення мирної угоди, він знайде номер Зеленського", – резюмував польський міністр.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія "не була готова говорити".

4 червня український президент написав листа очільнику Кремля, у якому запропонував особисту двосторонню зустріч для завершення війни, а також заявив, що до переговорів потрібно залучити Європу та США.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Тим часом правитель Кремля сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й "не бачить сенсу у проведенні зустрічі".