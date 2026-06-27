Глава МИД Польши: Зеленский и Путин должны вести переговоры без посредников

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что переговоры между Украиной и РФ по урегулированию войны, развязанной Кремлем, должны проходить без посредников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава польского внешнеполитического ведомства заявил в интервью CBS News.

По словам Сикорского, любые будущие переговоры должны проходить непосредственно между президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным, без посредничества третьих сторон.

"Лично я считаю, что лучше дать России и Украине возможность вести переговоры напрямую. Они ведут переговоры об обмене телами погибших солдат и военнопленных. А есть вопросы, в которых мы не хотим на них давить", – заявил он.

Последний раз представители России и Украины встречались лицом к лицу в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах в ходе трехсторонних саммитов при посредничестве США.

"Мы, европейцы, не занимаем нейтральной позиции между двумя сторонами. Мы на стороне жертвы агрессии. А Россия – агрессор", – подчеркнул Сикорский.

В то же время он признал, что прогресс в мирных переговорах зависит от Путина.

"Мы считаем, что если Путин готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к заключению мирного соглашения, он найдет номер Зеленского", – резюмировал польский министр.

Напомним, Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".

4 июня украинский президент написал письмо главе Кремля, в котором предложил личную двустороннюю встречу для завершения войны, а также заявил, что к переговорам необходимо привлечь Европу и США.

Президент США Дональд Трампподдержал возможность проведения двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Между тем глава Кремля заявил, что ознакомился с открытым письмом Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи".