Президент Сербии анонсировал свою отставку "через несколько недель"

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что уйдет с должности и что это произойдет "через несколько недель".

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

Вучич в речи перед парламентом подтвердил свое предыдущее заявление о том, что планирует подать в отставку и сказал, что это произойдет через несколько недель.

Он отметил, что "возможно последний раз" обращается к депутатам как президент и это его "последние дни и недели на посту президента".

"Я буду президентом еще несколько недель, а потом подам в отставку", – сказал он, одновременно подтвердив, что пойдет на парламентские выборы со своей политсилой.

Он также назвал студентов, которые остаются движущей силой протестов, "пешками в руках политиков" и упрекнул, что они "не захотели говорить со своим президентом".

Напомним, решению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся с декабря 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Новый Сад.

Подробнее об этом – в статье: Революция без помощи ЕС: почему разразились протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.