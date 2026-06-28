11 человек погибли в авиакатастрофе на северо-востоке Франции

В воскресенье, 28 июня, в Томблене, расположенном на северо-востоке Франции, разбился гражданский самолет, перевозивший парашютистов; в результате авиакатастрофы погибли все одиннадцать человек, находившиеся на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на местные власти департамента Мерт и Мозель.

В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту – пилот и две группы по пять парашютистов.

На место авиакатастрофы были направлены значительные ресурсы экстренной помощи и установлен периметр безопасности. Ожидается, что туда прибудет министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Полиция призвала граждан категорически избегать района улицы Сальвадора Альенде и не заходить туда, чтобы обеспечить свободный доступ для экстренных служб и правоохранительных органов к месту катастрофы.

Напомним, в четверг в варшавском аэропорту Бемово во время приземления разбился небольшой самолет, двое пассажиров погибли.

15 июня на базе ВВС США Эдвардс в южной Калифорнии вскоре после взлета разбился бомбардировщик B-52, в результате чего погибли все восемь человек, находившихся на борту.

В начале месяца вертолёт Национальной жандармерии Франции потерпел крушение во время поисковой операции в департаменте Луаре, один из военных погиб.