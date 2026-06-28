В уряді Чехії наполягають на тому, щоб Бабіш очолив делегацію на саміті НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка наполягає на тому, що прем'єр-міністр Андрей Бабіш очолить чеську делегацію на саміті НАТО в Анкарі замість президента Петра Павела.

Про це повідомляє Aktualne.cz, передає "Європейська правда".

Глава МЗС опосередковано підтвердив, що президент Чехії також буде присутній на саміті та пообіцяв ознайомити уряд з остаточним складом делегації в понеділок.

Кабінет міністрів Бабіша та глава держави вже кілька місяців сперечаються щодо участі країни в саміті НАТО, зокрема щодо того, хто саме її представлятиме на зустрічах в Анкарі.

Павел вважає, що згідно з протоколом, президент автоматично очолює делегацію країни. Водночас міністр закордонних справ заявив, що Конституційний суд не скасував чинну постанову про склад делегації, яка передбачає провідну роль для прем'єр-міністра.

Сам глава уряду у соціальних мережах зазначив, що висловиться з цього приводу після понеділкового засідання уряду.

Як повідомлялося, цього тижня уряд Чехії заявив, що включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш раніше назвав нелогічною участь глави держави у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії