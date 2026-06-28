В правительстве Чехии настаивают на том, чтобы Бабиш возглавил делегацию на саммите НАТО

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка настаивает на том, что премьер-министр Андрей Бабиш возглавит чешскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре вместо президента Петра Павела.

Об этом сообщает Aktualne.cz, передает "Европейская правда".

Глава МИД косвенно подтвердил, что президент Чехии также будет присутствовать на саммите, и пообещал ознакомить правительство с окончательным составом делегации в понедельник.

Кабинет министров Бабиша и глава государства уже несколько месяцев спорят об участии страны в саммите НАТО, в частности о том, кто именно будет представлять её на встречах в Анкаре.

Павел считает, что согласно протоколу президент автоматически возглавляет делегацию страны. В то же время министр иностранных дел заявил, что Конституционный суд не отменил действующее постановление о составе делегации, которое предусматривает ведущую роль для премьер-министра.

Сам глава правительства в социальных сетях отметил, что выскажется по этому поводу после понедельничного заседания правительства.

Как сообщалось, на этой неделе правительство Чехии заявило, что включит президента Петра Павела в состав официальной делегации страны на июльском саммите НАТО в Анкаре после того, как к этому правительственных чиновников обязал Конституционный суд страны.

Премьер-министр Андрей Бабиш ранее назвал нелогичным участие главы государства в саммите Альянса, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии