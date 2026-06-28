У Німеччині не впевнені в швидкому розгортанні місії в Ормузькій протоці

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп не очікує швидкого рішення щодо можливого розгортання німецьких збройних сил в Ормузькій протоці в рамках багатонаціональної місії з безпеки судноплавства.

Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".

Політик від ХДС заявив, що для того, щоб Німеччина долучилася до операції в Ормузькій протоці, ще не виконані всі передумови.

"Зараз вирішальне значення має те, наскільки сталим буде припинення вогню та чи вдасться заручитися підтримкою такої операції", – пояснив Рьовекамп.

Він додав, що з огляду на стан поточних переговорів між США та Іраном "це не станеться так передчасно". Водночас, за словами посадовця, Німеччина вже перекинула свої військові кораблі на Близький Схід, і у разі досягнення відповідних умов зможе розгорнути їх протягом двох тижнів.

Міжнародна військово-морська операція, яку очолюють Франція та Велика Британія, матиме на меті забезпечити остаточне відновлення судноплавства Ормузькою протокою, що має вирішальне значення для експорту нафти та зрідженого природного газу.

Німеччина заявила про свою готовність брати участь в місії й вже відправила два військові судна до Джибуті у Східній Африці. Головною метою операції буде знешкодження мін, встановлених Іраном під час конфлікту.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що наразі ще немає ніякої визначеності з тим, чи Бундестаг досягне згоди щодо надання мандата Бундесверу на участь у місії в Ормузькій протоці до того, як піде на літню перерву.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Раніше у Парижі заявили, що міжнародна місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до розгортання, щойно настануть усі передумови.