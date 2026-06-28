В Германии не уверены в скором развертывании миссии в Ормузском проливе

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп не ожидает скорого решения относительно возможного развертывания немецких вооруженных сил в Ормузском проливе в рамках многонациональной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

Политик от ХДС заявил, что для того, чтобы Германия присоединилась к операции в Ормузском проливе, еще не выполнены все предварительные условия.

"Сейчас решающее значение имеет то, насколько устойчивым будет прекращение огня и удастся ли заручиться поддержкой такой операции", – пояснил Рёвекамп.

Он добавил, что, учитывая ход текущих переговоров между США и Ираном, "это не произойдет так скоро". В то же время, по словам чиновника, Германия уже перебросила свои военные корабли на Ближний Восток и, в случае достижения соответствующих условий, сможет развернуть их в течение двух недель.

Международная военно-морская операция, возглавляемая Францией и Великобританией, будет направлена на обеспечение окончательного возобновления судоходства через Ормузский пролив, что имеет решающее значение для экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Германия заявила о своей готовности участвовать в миссии и уже отправила два военных корабля в Джибути в Восточной Африке. Главной целью операции будет обезвреживание мин, установленных Ираном во время конфликта.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что на данный момент пока нет никакой определенности в том, достигнет ли Бундестаг согласия о предоставлении мандата Бундесверу на участие в миссии в Ормузском проливе до того, как уйдет на летние каникулы.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Ранее в Париже заявили, что международная миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только будут созданы все необходимые условия.