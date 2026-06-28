Італійська залізнична компанія повідомила про витік даних внаслідок кібератаки

Основний залізничний оператор Італії компанія Trenitalia повідомила про кібератаку на свої сервіси, яка призвела до несанкціонованого доступу до даних деяких користувачів.

Про це інформує агенція ANSA, передає "Європейська правда".

Trenitalia повідомила деяких клієнтів електронною поштою, що вона виявила "інцидент у сфері кібербезпеки, спричинений невідомими зовнішніми суб’єктами".

За даними перевізника, кібератака призвела до несанкціонованого доступу до деяких персональних даних, пов’язаних із проїзними квитками. Компанія заявила, що після проведення перевірок вона поінформувала про інцидент клієнтів, яких зачепив витік даних.

Водночас Trenitalia повідомила, що дані доступу до облікових записів, особисті облікові дані або платіжна інформація (така як номер картки, термін дії або код безпеки) не зазнали впливу інциденту. Компанія поінформувала про кібервтручання італійський орган з захисту даних, а також подала скаргу до Римської прокуратури.

Днями Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції (INSEE) повідомив, що нещодавня кібератака призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб чинних та колишніх працівників відомства.

15 квітня повідомили, що Національне агентство з питань безпеки документів Франції (ANTS) зазнало масштабної кібератаки та викрадення даних. Підозрюваним у цій справі є 15-річний підліток.

У відповідь на інцидент французький уряд виділив 200 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту різних цифрових послуг держави.