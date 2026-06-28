Итальянская железнодорожная компания сообщила об утечке данных в результате кибератаки

Крупнейший железнодорожный оператор Италии, компания Trenitalia, сообщила о кибератаке на свои сервисы, которая привела к несанкционированному доступу к данным некоторых пользователей.

Об этом сообщает агентство ANSA, передает "Европейская правда".

Trenitalia уведомила некоторых клиентов по электронной почте о том, что она обнаружила "инцидент в сфере кибербезопасности, вызванный неизвестными внешними субъектами".

По данным перевозчика, кибератака привела к несанкционированному доступу к некоторым персональным данным, связанным с проездными билетами. Компания заявила, что после проведения проверок она проинформировала об инциденте клиентов, которых затронула утечка данных.

В то же время Trenitalia сообщила, что данные доступа к учетным записям, личные учетные данные или платежная информация (такая как номер карты, срок действия или код безопасности) не пострадали в результате инцидента. Компания сообщила о кибератаке итальянскому органу по защите данных, а также подала жалобу в Римскую прокуратуру.

На днях Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) сообщил, что недавняя кибератака привела к утечке персональных данных 12 800 действующих и бывших сотрудников ведомства.

15 апреля стало известно, что Национальное агентство по безопасности документов Франции (ANTS) подверглось масштабной кибератаке и краже данных. Подозреваемым по этому делу является 15-летний подросток.

В ответ на инцидент французское правительство выделило 200 миллионов евро на модернизацию и усиление защиты различных цифровых услуг государства.