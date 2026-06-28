Прем’єр Латвії не бачить сенсу у переговорах з Росією зараз

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що ще не час для переговорів Європи з Росією, та пропонує натомість продемонструвати Москві силу.

Його цитує Euractiv, пише "Європейська правда".

Глава латвійського уряду заявив, що на цьому етапі він "не вірить" у мирну угоду з Росією. Тому, на його думку, завдання європейців полягає не в підготовці до компромісів, а в тому, щоб переконатися, що на східному кордоні Європи немає "слабкої ланки".

Кулбергс, який нещодавно обійняв посаду прем’єр-міністра Латвії на тлі суперечок щодо дій попереднього уряду проти безпілотників у повітряному просторі країни, наголосив на європейському озброєнні, а не на співпраці з Москвою.

"Ми повинні мати єдиний підхід – тільки тоді не буде жодних смішних ідей…Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", – заявив посадовець.

Кулбергс також висловив впевненість в тому, що НАТО та США підтримають його країну, якщо Росія безпосередньо загрожуватиме Латвії чи іншим європейським союзникам на східному фланзі.

Нагадаємо, раніше в європейських ЗМІ зʼявилась інформація про те, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

"ЄвроПравда" дізналася, що розпочаті контакти ЄС з Кремлем стали головним "українським" питанням на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі 18-19 червня.

На саміті Кошта розповів лідерам ЄС, навіщо почав встановлювати контакт з Москвою.

ЗМІ повідомляли, що низка країн, зокрема Латвія, Литва та Естонія були незадоволені спробами президента Євроради встановити контакт з Кремлем, а президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті лідерів ЄС відкрито розкритикували Кошту.