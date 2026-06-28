Премьер Латвии не видит смысла в переговорах с Россией в настоящее время

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что пока не время для переговоров Европы с Россией, и предлагает вместо этого продемонстрировать Москве силу.

[Его цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда".

Глава латвийского правительства заявил, что на данном этапе он "не верит" в мирное соглашение с Россией. Поэтому, по его мнению, задача европейцев заключается не в подготовке к компромиссам, а в том, чтобы убедиться, что на восточной границе Европы нет "слабого звена".

Кулбергс, недавно занявший пост премьер-министра Латвии на фоне споров о действиях предыдущего правительства в отношении беспилотников в воздушном пространстве страны, сделал акцент на европейском вооружении, а не на сотрудничестве с Москвой.

"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", – заявил чиновник.

Кулбергс также выразил уверенность в том, что НАТО и США поддержат его страну, если Россия будет непосредственно угрожать Латвии или другим европейским союзникам на восточном фланге.

Напомним, ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь лидера России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

"ЕвроПравда" узнала, что начатые контакты ЕС с Кремлем стали главным "украинским" вопросом на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе 18–19 июня.

На саммите Кошта рассказал лидерам ЕС, зачем начал устанавливать контакт с Москвой.

СМИ сообщали, что ряд стран, в частности Латвия, Литва и Эстония, были недовольны попытками президента Евросовета установить контакт с Кремлем, а президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров ЕС открыто раскритиковали Кошту.