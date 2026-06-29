В Ісландії незадоволені ідеєю ЄС щодо випробувального терміну для нових членів

Брюссель повинен "проявити обережність" щодо планів впровадити певний випробувальний термін для нових країн-членів ЄС, під час якого їхні повноваження будуть обмежені.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявила міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи нещодавні пропозиції щодо обмеження можливості для нових країн-членів ЄС використовувати право вето з таких чутливих питань, як оподаткування та зовнішня політика, Гуннарсдоттір сказала, що ця ідея "не надто надихає".

Вона попередила, що ЄС має "бути обережним, йдучи цим шляхом".

Гуннарсдоттір заявила, що розуміє, чому Брюссель розглядає можливість запровадження захисних заходів після "16 років правління Орбана" – особливо коли йдеться про запобігання блокуванню однією країною підтримки України.

29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо того, чи слід країні відновити переговори про вступ до ЄС. У разі позитивного рішення країна проведе друге голосування щодо будь-якої угоди з блоком.

Розгляд нових пропозицій щодо "захисних заходів" для нових членів відкладено до вересня, щоб уникнути суперечок під час кампанії з референдуму.

Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами єврозони.

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