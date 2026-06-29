В Молдове предлагают наказывать за отрицание преступлений сталинского режима

В Молдове группа депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) подала в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание, оправдание и одобрение голода 1946–1947 годов и сталинских депортаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно проекту закона, лицам, которые будут публично отрицать, оспаривать, оправдывать или одобрять преступления сталинского режима против жителей Молдовы, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Авторы законопроекта предлагают официально признать голод 1946–1947 годов преступлением против человечности, совершенным советским тоталитарным режимом.

В документе также содержится призыв определить обязанности центральных и местных органов власти в сфере политики памяти, исследований и образования, обеспечить приоритетный доступ к архивным документам по этой теме, обязать правительство разработать меры по реализации закона, в частности программы сохранения памяти и развития мемориальной инфраструктуры.

"Нововведение заключается в прямом включении слов "депортации или голод" в название и текст части 2 статьи 176¹ Уголовного кодекса. Благодаря этому публичное отрицание, оспаривание, одобрение или оправдание этих национальных трагедий влечет за собой уголовную ответственность – лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет", – отмечается в документе.

В ноябре прошлого года политические и общественные деятели, а также историки из Германии, Польши и Украины обратились с письмом в Министерство образования Германии, призывая включить тему Голодомора в школьную программу по истории.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.