МЗС Латвії пропонує заборонити імпорт окремих промислових товарів із Росії та Білорусі

Міністерство закордонних справ Латвії розробило поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають заборону на імпорт окремих промислових товарів російського та білоруського походження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Поправки наразі перебувають на етапі узгодження. Як заявила міністерка закордонних справ Байба Браже, уряд, ймовірно, розгляне їх наступного тижня, а Сейм – на позачерговому засіданні 23 липня.

Законопроєкт передбачає заборону на імпорт певних промислових товарів до Латвії як безпосередньо з Росії та Білорусі, так і з інших країн, якщо походження цих товарів – зазначені держави.

При цьому точний перелік заборонених товарів поки що не буде закріплений у законі – його планується включити до правил Кабінету міністрів, де вони визначатимуться за кодами Комбінованої номенклатури.

Під імпортом у розумінні законопроєкту мається на увазі випуск товарів у вільний обіг, ввезення для переробки або для кінцевого споживання з метою їх подальшого виведення на ринок. При цьому транзитні перевезення через Латвію до інших країн Європейського Союзу не обмежуватимуться.

Законопроєкт передбачає, що заборона стосуватиметься промислових товарів, які досі не підпадали під санкції ЄС, тарифні обмеження чи інші торговельні заходи. Водночас у пояснювальній записці зазначається, що Латвія таким чином доповнить загальну політику ЄС, прагнучи зменшити економічні зв’язки з Росією та Білоруссю й обмежити їхні доходи від експорту.

Серед перших груп товарів, на які може поширитися заборона, названо книги, газети, відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття. Імпорт цих товарів із Росії та Білорусі у 2025 році становив 12,5 млн євро – 6,5 % від відповідного імпорту та 0,05 % від загального обсягу імпорту Латвії.

Мета регулювання – знизити ризики для національної безпеки Латвії та сприяти розриву економічних зв’язків із Росією та Білоруссю. Автори законопроєкту також називають його інструментом "сигнальної політики", який демонструє позицію Риги та закликає суспільство відмовитися від товарів цих країн.

Водночас у пояснювальній записці визнається, що практичний ефект може бути обмеженим, оскільки товари російського та білоруського походження можуть потрапляти до країни опосередковано – через інші держави ЄС після їхнього випуску у вільний обіг на єдиному ринку.

Згідно з даними пояснення, імпорт із Росії та Білорусі до Латвії значно скоротився з 2022 року і в 2025 році становив 193 млн євро, що на 91% менше, ніж у 2022 році. Однак у решті імпорту переважають промислова сировина та проміжні товари, які здебільшого використовуються у виробництві або реекспортуються.

Після запровадження регулювання Кабінет міністрів щорічно оцінюватиме вплив заборони на безпеку суспільства та, за необхідності, ухвалюватиме рішення про її продовження.

Законопроєкт планується просувати в прискореному порядку, щоб якомога швидше обмежити економічні зв’язки з Білоруссю та Росією.

На початку червня стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Як повідомлялося, у Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.