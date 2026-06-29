МИД Латвии предлагает запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Поправки в настоящее время находятся на этапе согласования. Как заявила министр иностранных дел Байба Браже, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля.

Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как непосредственно из России и Беларуси, так и из других стран, если происхождение этих товаров – указанные государства.

При этом точный перечень запрещенных товаров пока не будет закреплен в законе – его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут определяться по кодам Комбинированной номенклатуры.

Под импортом в понимании законопроекта подразумевается выпуск товаров в свободный оборот, ввоз для переработки или для конечного потребления с целью их дальнейшего вывода на рынок. При этом транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза не будут ограничиваться.

Законопроект предусматривает, что запрет коснется промышленных товаров, которые до сих пор не подпадали под санкции ЕС, тарифные ограничения или другие торговые меры. В то же время в пояснительной записке отмечается, что Латвия таким образом дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи с Россией и Беларусью и ограничить их доходы от экспорта.

Среди первых групп товаров, на которые может распространиться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 млн евро – 6,5 % от соответствующего импорта и 0,05 % от общего объема импорта Латвии.

Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также называют его инструментом "сигнальной политики", который демонстрирует позицию Риги и призывает общество отказаться от товаров этих стран.

В то же время в пояснительной записке признается, что практический эффект может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в страну опосредованно – через другие страны ЕС после их выпуска в свободный оборот на едином рынке.

Согласно данным пояснительной записки, импорт из России и Беларуси в Латвию значительно сократился с 2022 года и в 2025 году составил 193 млн евро, что на 91% меньше, чем в 2022 году. Однако в остальной части импорта преобладают промышленное сырье и промежуточные товары, которые в основном используются в производстве или реэкспортируются.

После введения ограничений Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на безопасность общества и, при необходимости, принимать решение о его продлении.

Законопроект планируется продвигать в ускоренном порядке, чтобы как можно быстрее ограничить экономические связи с Беларусью и Россией.

В начале июня стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Как сообщалось, в Латвии планируется удалить с дорожных знаков все названия населенных пунктов России и Беларуси.