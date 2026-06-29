Уряд Чехії відмовився від планів купівлі нової будівлі для посольства в Києві

Міністерство закордонних справ Чехії відмовилося від планів придбання нової будівлі для свого дипломатичного представництва в Києві.

Про це повідомив глава відомства Петр Мацінка за результатами засідання уряду 29 червня, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, уряд виріши не використовувати певні кошти, закладені на придбання нової будівлі для представництва в Києві.

"Уряд сьогодні скасував постанову від 2024 року про купівлю цієї будівлі", – заявив Мацінка.

Він пояснив, що кошти, які були закладені в бюджеті на розширення дипломатичної присутності в українській столиці, тепер будуть переспрямовані.

Рішення зумовлене катастрофічною, за оцінкою дипломата, фінансовою ситуацією з чеським павільйоном в Японії (ЕКСПО-2025). Мацінка зазначив, що через помилки попереднього керівництва проєкт в Осаці нібито призвів до величезної "дірки" в бюджеті – понад 200 мільйонів крон.

Тож кошти, що призначалися на нерухомість у Києві, будуть використані для покриття боргів та оплати демонтажу павільйону в Японії, який досі не проданий, не переданий або не знесений, тоді як японська сторона наполягає на звільненні майданчика.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що Чехія скорочує витрати на гуманітарну допомогу іншим державам, зокрема й Україні.

У червні уряд Чехії разом з чеськими активістами з ініціативи Dárek pro Putina передали Україні 10 навчально-тренувальних літаків ALTO NG.