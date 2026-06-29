Правительство Чехии отказалось от планов покупки нового здания для посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Чехии отказалось от планов приобретения нового здания для своего дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщил глава ведомства Петр Мацинка по итогам заседания правительства 29 июня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, правительство решило не использовать определенные средства, заложенные на приобретение нового здания для представительства в Киеве.

"Правительство сегодня отменило постановление от 2024 года о покупке этого здания", – заявил Мацинка.

Он пояснил, что средства, которые были заложены в бюджете на расширение дипломатического присутствия в украинской столице, теперь будут перенаправлены.

Решение обусловлено катастрофической, по оценке дипломата, финансовой ситуацией с чешским павильоном в Японии (ЭКСПО-2025). Мацинка отметил, что из-за ошибок предыдущего руководства проект в Осаке якобы привел к огромной "дыре" в бюджете – более 200 миллионов крон.

Поэтому средства, которые предназначались для приобретения недвижимости в Киеве, будут использованы для покрытия долгов и оплаты демонтажа павильона в Японии, который до сих пор не продан, не передан и не снесен, в то время как японская сторона настаивает на освобождении площадки.

Напомним, в феврале стало известно, что Чехия сокращает расходы на гуманитарную помощь другим государствам, в том числе и Украине.

В июне правительство Чехии совместно с чешскими активистами по инициативе Dárek pro Putina передало Украине 10 учебно-тренировочных самолетов ALTO NG.