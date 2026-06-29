Україна обговорює з Францією отримання ліцензій на виробництво ракет SCALP

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що президент Володимир Зеленський мав "дуже хорошу розмову" з французьким колегою Емманюелем Макроном щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP.

Про це, як пише "Європейська правда", Федоров сказав на брифінгу із данським колегою у понеділок, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що "під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет".

"І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", – сказав Федоров.

Втім, міністр додав, що у цьому питанні "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", тому що це непростий процес.

Зокрема, як зауважив Федоров, це стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва загалом і всіх бюрократичних нюансів.

Також Федоров повідомив, що продовжується розмова щодо ліцензій на виробництво і з США.

"Що стосується підсумків G7 і декларації щодо розвитку ППО, надання ліцензії і так далі.. зараз на рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови", – зауважив очільник відомства.

Окремо він додав, що в контексті ракет SCALP вже почалося "більш детальне обговорення".

"Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат… Там насправді все криється в деталях. Тому поки що ми над цим активно працюємо", – зазначив Федоров.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.