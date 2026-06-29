Украина обсуждает с Францией вопрос о получении лицензий на производство ракет SCALP

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что президент Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу получения лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Федоров заявил на брифинге с датским коллегой в понедельник, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что "во время визита нашего президента во Францию состоялся очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности предоставления лицензии на производство ракет SCALP в нашей стране".

"И сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому вопросу, уточняются все детали", – сказал Федоров.

Впрочем, министр добавил, что в этом вопросе "действительно есть прогресс, но пока говорить рано", поскольку это непростой процесс.

В частности, как отметил Федоров, это касается интеллектуальной собственности, запуска производства в целом и всех бюрократических нюансов.

Также Федоров сообщил, что продолжаются переговоры о лицензиях на производство и с США.

"Что касается итогов G7 и декларации о развитии ПВО, предоставлении лицензии и так далее… сейчас на уровне СНБО продолжаются переговоры с американскими партнерами по этому вопросу. Мы пока не можем анонсировать никаких деталей. Но в целом это беспрецедентно – то, что это было анонсировано, и то, что вообще начались такие переговоры", – отметил глава ведомства.

Отдельно он добавил, что в контексте ракет SCALP уже началось "более детальное обсуждение".

"То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата… Там на самом деле всё кроется в деталях. Поэтому пока что мы активно работаем над этим", – отметил Федоров.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с Трампом в кулуарах саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.